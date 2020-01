LA SUNDAY RECORDS STA PER PUBBLICARE UNA COMPILATION TRIBUTO AI THEY GO BOOM!!

Diteci che non stiamo sognando. No, perché trovare tutti questi gruppi favolosi in una compilation ci pare davvero un sogno, quindi, nel caso lo fosse, beh, non svegliateci.

Somewhere In England by Sunday Records

“Somewhere In England” è la compilation ideale per festeggiare i trent’anni della Sunday Records, ma non solo, è anche il modo giusto per tributare il giusto omaggio ai grandi They Go Boom!!, che in questa compilation vedono coverizzare un po’ di loro classici. Il duo inglese (Daryl Smith e Mike Innes) mescolava sapori Sarah Records con influenze più elettroniche, che prendevano spunti dai primi Depeche Mode e dai Pet Shop Boys.

Guardate un po’ che gente scende in campo per celebrare il doveroso omaggio, eroi veri e propri come PO!, The Cudgels, The Proctors, The Sunbathers, Shoestrings, Red Sleeping Beauty, Nah, MJ Elston, The Royal Landscaping Society, Strawberry Generation.

L’uscita è fissata per il 14 febbraio. Acquisto doveroso a dire poco!