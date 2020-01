ASCOLTA “LOVE IS ON ITS WAY OUT”, IL NUOVO SINGOLO DI MORRISSEY

Morrissey anticipa la nuova “Love Is On Its Way Out”, dal suo imminente nuovo album “I Am Not A Dog On A Chain”.

L’album, in uscita il 20 marzo, vede ancora una volta la produzione del fido Joe Chicharelli.

“I Am Not A Dog On A Chain” sarà il primo album dell’ ex Smiths da “Low In High School” del 2017 e segue il disco di cover “California Son” uscito l’anno scorso.

Foto: Raph_PH [CC BY]