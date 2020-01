THE PSYCHEDELIC FURS: ARRIVA IL PRIMO ALBUM DOPO BEN 29 ANNI. ECCO IL SINGOLO “DON’T BELIEVE”

Ebbene si, gli eroi new-wave, Psychedelic Furs hanno annunciato il loro primo album in studio dopo 29 anni, “Made of Rain”, in uscita il 1 ° maggio via Cooking Vinyl. In concomitanza con la notizia arriva il singolo “Don’t Believe”.

Guidati dal cantante Richard Butler e dal fratello bassista Tim Butler, i Furs hanno ripreso a suonare con continuità da quando si sono riuniti due decenni fa. Fino ad ora, tuttavia, non avevano mai dato un seguito a “World Outside” del 1991.

Prodotto da Richard Fortus e mixato da Tim Palmer (Pearl Jam, Robert Plant), “Made of Rain” è stato realizzato con una band che comprende il sassofonista Mars Williams, il batterista Paul Garisto, la tastierista Amanda Kramer e il chitarrista Rich Good.

Ecco la tracklist:

01. The Boy That Invented Rock & Roll

02. Don’t Believe

03. You’ll Be Mine

04. Wrong Train

05. This’ll Never Be Like Love

06. Ash Wednesday

07. Come All Ye Faithful

08. No-One

09. Tiny Hands

10. Hide The Medicine

11. Turn Your Back on Me

12. Stars