UNA DATA ITALIANA E SESTO ALBUM DEI LITTLE DRAGON A MARZO. ASCOLTA IL SINGOLO “HOLD ON”

Sesto album in arrivo per i Little Dragon: la band electro-indie svedese, infatti, realizzerà “New Me, Same Us” il prossimo 27 marzo via Ninja Tune a distanza di tre anni dal precedente, “Season High”-

Con questo nuovo LP i Little Dragon ritornano alle origini del loro sound con alcuni brani che si collocano indiscutibilmente tra i migliori prodotti fino a oggi: “Questo album è stato il più collaborativo per noi”, spiegano gli svedesi, “Potrebbe sembrare strano avendo prodotto musica insieme per tutti questi anni, ma abbiamo lavorato duramente trovando il coraggio di lasciar andare il nostro ego ed essere pezzi di qualcosa di più grande”.

Il disco esprime anche uno stato d’animo riflessivo, con la voce distintiva della frontwoman Yukimi Nagano che si interroga sulle transizioni, sul desiderio e sugli addii. “Siamo tutti coinvolti nei nostri viaggi personali, pieni di cambiamenti, eppure siamo ancora uniti alle storie in cui crediamo, che ci rendono ciò che siamo”, dicono i Little Dragon.

Il primo singolo si chiama “Hold On” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il gruppo di Göteborg arriverà – sempre nel mese di marzo – a dare qualche anticipazione del nuovo disco anche ai fan italiani: l’unico appuntamento con loro nel nostro paese è previsto per giovedì 19 marzo alla Santeria Toscana 31.

I biglietti per il concerto meneghino, che costano 22 € + d.p., sono già disponibili su ‘Mailticket.it’.

“New Me, Same Us” Tracklist

1. Hold On

2. Rush

3. Another Lover

4. Kids

5. Every Rain

6. New Fiction

7. Sadness

8. Where You Belong

9. Stay Right Here

10. Water