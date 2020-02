WISHLIST: I DIECI DISCHI PIù ATTESI DI FEBBRAIO 2020

Ogni mese escono valanghe di dischi. Pure troppi a volte. Starci dietro non è facile, nemmeno per noi. Così sulla nostra personale agenda ne abbiamo selezionati, in anticipo, dieci che, forse, potrebbero (nel bene o nel male) colpirci. Magari ci sbagliamo, ma la buona volonta ce l’abbiamo messa.

GREEN DAY

Father of All Motherfuckers

[Reprise Records]

Release date: 7 febbraio

Che dice il nostro Billie Joe Armstrong sul nuovo album (il tredicesimo)? “è il disco più breve che abbiamo fatto da ‘Insomniac’ del 1995“. La brevità coinciderà con l’intensità e la qualità? Noi lo speriamo. Se dobbiamo essere sinceri non è che i singoli ci abbiano fatto impazzire di gioia. Staremo a vedere.

NADA SURF

Never Not Together

[City Slang]

Release date: 7 febbraio

Nono tassello nella discografia dei Nada Surf. La band si dimostra più unita che mai e i primi assaggi ci riportano a una visione rock compatta, sincera e genuina. Classica certo, ma non ci aspettiamo certo i voli pindarici dai Nada Surf.

TENNIS

Swimmer

[Mutually Detrimental]

Release date: 14 febbraio

La fase più grintosa dei Tennis sembra essere decisamente passata. Lo si è intuito con il disco “Yours Conditionally” e ora si lavora molto bene sul ritmo e su una patina un po’ nostalgica che non guasta affatto nel pop della band. Decisamente piacevoli le prime anticipazioni lanciate in orbita dai coniugi Patrick e Alaina per questo quinto album.

BEACH BUNNY

Honeymoon

[Mom+Pop]

Release date: 14 febbraio

Disco attesissimo, almeno da noi di IFB, questo esordio dei deliziosi Beach Bunny, guidati dall’estro di Lili Trifilio. Il gruppo di Chicago ora è una band a tutti gli effetti e, dal sound da cameretta, si è aperta a un piglio indie-pop a presa rapida, tra indole surf e power pop zuccheroso. Idoli!



TAME IMPALA

The Slow Rush

[Interscope]

Release date: 14 febbraio

La band australiana capitanata da Kevin Parker è ferma dal 2015, anno di pubblicazione di “Currents”. Dire che questo quarto album è attesissimo è dire poco.

KING KRULE

Man Alive

[XL]

Release date: 21 febbraio

Attesissimo seguito di “The OOZ” uscito due anni fa. Il nostro re dice così del disco: “l’album è formato per lo più da istantanee e osservazioni. Ci sono molti momenti reali, brani che parlano di camminare in un parco e farsi male alla testa e poi ce ne sono altri che parlano di semplicità, guardando una particolare situazione e riflettendo come se fosse super profonda“.

GREG DULLI

Random Desire

[BMG]

Release date: 21 febbraio

Si è cimentato praticamente in tutti gli strumenti il buon Dulli, conosciuto ovviamwnte per essere il leader dei mitici Afghan Whigs. Fonti di ispirazine per questo esordio solista a suo nome? Prince e Todd Rundgren. Molti gli ospiti presenti.

LANTERNS ON THE LAKE

Spook The Herd

[Bella Union]

Release date: 21 febbraio

La prima anticipazione è ricca di pathos: intrigante con i suoi saliscendi. Oscura e nervosa, pronta e scuoterci ma nello stesso tempo ad avvolgerci. Ancora una volta i Lanterns On The Lake si dimostrano band dall’altissimo valore. Attendiamo trepidanti il loro quarto album.

REAL ESTATE

The Main Thing

[Domino]

Release date: 28 febbraio

Possiamo dire che con i Real Estate ci sentiamo al sicuro? Le prime anticipazioni ci fanno sentire proprio quello che vogliamo da loro. Con questo suono morbido e caldo, debitore dei classici riferimenti della band eppure sempre personale e magnificamente confortevole. E allora avanti tutta…

NON VOGLIO CHE CLARA

Superspleen Vol. 1

[Dischi Sotterranei]

Release date: 28 febbraio

Per “Superspleen Vol.1” il gruppo ha messo insieme una decina di brani fra quelli composti e registrati in studio tra il 2017 e il 2019. Destinato a completarsi in un secondo e successivo volume, “Superspleen” è definito come il disco più corale e accessibile realizzato fino ad oggi dai Non voglio che Clara.