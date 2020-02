YUMI ZOUMA: A MARZO ARRIVA IL TERZO DISCO

Si avvicina il terzo album per la formazione neozelandese degli Yumi Zouma, band che si muove in buon equilibrio tra elementi indie e dream-pop, non disdegnando frammenti più elettronici. Dopo gli album “Yoncalla” (2016) e “Willowbank” (2017) è atteso “Truth or Consequences”, in arrivo il 13 marzo via Polyvinyl Records.

“Col For A Second” è il nuovo assaggio del disco ed è contenuto in questa tracklist:

1 Lonely After

2 Right Track / Wrong Man

3 Southwark

4 Sage

5 Mirror To The Fire

6 Cool For A Second

7 Truer Than Ever

8 My Palms Are Your Reference To Hold To Your Heart

9 Magazine Bay

10 Lie Like You Want Me Back