ALBUM DI COVER DI DANIEL JOHNSTON PER I BUILT TO SPILL: ASCOLTA “BLOODY RAINBOW”

I veterani Built To Spill hanno annunciato un nuovo album in omaggio al compianto Daniel Johnston.

La band, che ha suonato con Johnston durante il suo tour finale nel 2017, è in procinto di pubblicare (1 maggio) “Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston”, con brani che provengono proprio dalle loro prove per quegli spettacoli.

Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston by Built To Spill

“È stato davvero speciale per noi“, ha detto Doug Martsch dei Built To Spill, parlando con Rolling Stone. “Fondamentalmente volevamo ottenere una buona documentazione di come sono state le nostre prove.”

Ecco la tracklist:

1. Bloody Rainbow

2. Tell Me Now

3. Honey I Sure Miss You

4. Good Morning You

5. Heart, Mind And Soul

6. Life In Vain

7. Mountain Top

8. Queenie Dog

9. Impossible Love

10. Fake Records of Rock And Roll

11. Fish