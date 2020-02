ALBUM: WHYTE HORSES

I Whyte Horses al loro terzo album.

“Hard Times” è uscito lo scorso 17 Gennaio via CRC Records (in orbita Universal): il collettivo di Dom Thomas si è avvalso della partecipazione di John Grant e di altri ospiti come Badly Drawn Boy, La Roux, Gruff Rhys e Chrysta Bell. Spicca la rivisitazione di pezzi dei più iconici come “Ça Plane Pour Moi” di Plastic Bernard o “Satellite of Love” di Lou Reed.

Ecco la tracklist di “Hard Times”:

1. Red Lady

2. Mister Natural feat. La Roux

3. Hard Times feat. John Grant

4. Ça Plane Pour Moi

5. Bang Bang feat. Chrysta Bell

6. Seabird

7. Satellite Of Love feat. Badly Drawn Boy

8. I Saw The Light feat. Mélanie Pain

9. Up In My Mind feat. Tracyanne Campbell

10.Tocyn feat. Gruff Rhys Whyte Horses Hard Times

11.Want You To Know Whyte Horses Hard Times