ANDREA FUSARI E GIOVANNI FERRARIO INSIEME NELLO SPLIT GURUBANANA / NANA BANG!: ECCO IL VIDEO

Le strade Andrea Fusari (GuruBanana dal 2008) e Giovanni Ferrario (Pj Harvey, John Parish, Scisma, Morgan & more) si incontrano ancora una volta per dare alla luce un doppio album, risultato dello split tra GuruBanana – dal titolo “Ear Refill”, nato dalla mente dei due artisti – e Nana Bang! – titolato “Life Of An Ant” – il side project in cui la voce e le chitarre di Andrea incontrano le atipiche batterie di Beppe Mondini.

Andrea e Giovanni presentano oggi il primo video ufficiale, un doppio video estratto dal doppio album, “Refill /Life as a grown up”. Il doppio disco uscirà il 1 marzo.

Dal vivo, in un tour presto in arrivo, la formazione comprenderà Andrea Fusari (voce/chitarre), Giovanni Ferrario (basso e tastiere), Andrea Cogno alla chitarra e Beppe Mondini alla batteria.

“Dalla complessità sonora di GuruBanana era nata l’esigenza di lavorare sull’essenziale con Nana Bang! Un processo di riduzione, per poi arrivare a riutilizzare il suono con una maggiore consapevolezza di quelle che in gergo vengono chiamate dinamiche e del concetto di pieno/vuoto. Ho chiamato Giovanni e gli ho chiesto se fosse disponibile a lavorare su un album registrato in duo (live in studio), quasi pronto e questo, ma tuttavia incompleto e Life Of An Ant è il risultato.” (A.Fusari)