I GOD IS AN ASTRONAUT IN ITALIA IN ESTATE

I God Is An Astronaut ritornano in estate in Italia per tre date (come opening ci saranno gli I Will Destroy You).

Saranno ben tre gli appuntamenti con la band space-rock irlandese nel mese di luglio previsti per mercoledì 8 al Rock In Roma, giovedì 9 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e venerdì 10 al Concretion Post Rock Festival di Aquileia (UD).

Per ora conosciamo il costo dei biglietti della data laziale (23 € + d.p. / 25 € in cassa la sera del concerto), che verranno messi in vendita domani mercoledì 5 febbraio a partire dalle ore 10 su ‘Ticketone.it’.