SMASHING PUMPKINS: DOPPIO ALBUM IN ARRIVO ENTRO IL 2020

Gli Smashing Pumpkins pubblicheranno un nuovo doppio album entro quest’anno, lo dice Billy Corgan.

La band, musicalmente, è ferma al 2018 con l’album “Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun”, che vedeva il reintegro degli storici James Iha e Jimmy Chamberlin.

Corgan aveva recentemente rivelato che lui e la band avevano 21 canzoni già pronte per un album “piuttosto diverso dal solito“, e ora ha confermato che il nuovo disco, attualmente in fase di realizzione a Nashville, sarà un doppio e uscirà nel 2020.

Corgan ha dichiarato: “Questo è il primo album, da quando è uscito nel 2000 Machina, in cui io, James e Jimmy abbiamo lavorato su qualcosa per molto tempo. Ha una base concettuale ampia e abbraccia probabilmente una fascia musicale più ampia del solito. L’ultimo disco è stato un po’ come se avessimo detto registriamo alcune cose molto velocemente e lasciamo che sia quello che sia.Quindi sono molto eccitato per questo nuovo lavoro, perché siamo un po’ lungo la corsia del correre un rischio e provare a mettere qualcosa di nuovo sul tavolo, invece di limitarci a fare ciò per cui siamo conosciuti.”

