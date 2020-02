I BLACK PUMAS A MILANO E ROMA IN ESTATE

I Black Pumas, la band formata dal cantante Eric Burton e dal chitarrista e produttore Adrian Quesada (Grupo Fantasma, Brownout, 2018’s Look At My Soul), arrivano per la prima volta in Italia nel mese di luglio per presentare il loro omonimo debutto sulla lunga distanza, realizzato nel giugno dello scorso anno via ATO Records.

Saranno due gli appuntamenti con gli statunitensi previsti per venerdì 24 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e per sabato 25 alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma (all’interno del Roma Summer Fest).

I biglietti per i concerti, che costano 25 € + d.p. per il live lombardo e 20 € + d.p. per quello laziale, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di domani, mercoledì 5 febbraio, su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.

Photo Credit: Lyza Renee