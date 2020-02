QUARTO ALBUM DEI NAP EYES A FINE MARZO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “MARK ZUCKERBERG”

A distanza di due anni dal loro terzo LP, “I’m Bad Now”, i Nap Eyes stanno per tornare con un nuovo album, “Snapshot Of A Beginner”, in uscita il prossimo 27 marzo via Jagjaguwar.

La band canadese lo ha registrato al Long Pond, lo studio di poprietà dei National, insieme ai produttori Jonathan Low e James Elkington.

Il primo singolo si chiama “Mark Zuckerberg” e qui sotto potete vedere il video animato diretto da Tech God.

“Snapshot Of A Beginner” Tracklist:

1. So Tired

2. Primordial Soup

3. Even Though I Can’t Read Your Mind

4. Mark Zuckerberg

5. Mystery Calling

6. Fool Thinking Ways

7. If You Were In Prison

8. Real Thoughts

9. Dark Link

10. When I Struck Out On My Own

11. Though I Wish I Could

Photo Credit: Matthew Parri Thomas