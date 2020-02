OTTAVO ALBUM DEI CALIFONE IN ARRIVO TRA POCHE SETTIMANE. ASCOLTA TRE NUOVI BRANI

I Califone fanno il loro ritorno con un nuovo LP, che arriva a distanza di sette anni dal precedente, “Stiches”: il nuovo disco si chiamerà “Echo Mine” e sarà realizzato il prossimo 21 febbraio via Jealous Butcher Records.

Nella press-release il frontman Tim Rutili ha spiegato: “Il movimento e la musica sono iniziati insieme e sono cresciuti insieme, come due chiare entità. In alcuni momenti sono totalmente intrecciati, in altri si riflettono uno con l’altro, ma in qualche modo sono sempre connessi e in ascolto.”

A presentare questo ottvo album, che sarà anche la colonna sonora di un pezzo di danza di Robyn Mineko Williams, ci pensano ben tre nuovi brani, “Romans”, “Bandicoot” e “Snow Angel V2”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Echo Mine” Tracklist:

1. Romans

2. Bandicoot

3. Night Gallery / Projector

4. Howard St & The Beach Nov 1988 After 11

5. Flawed Gtr

6. Echo Mine

7. Carlton Says: Find It. It’s Still There

8. Snow Angel V1

9. By The Time The Starlight Reaches Our Eyes

10. Snow Angel V2