PRIMO ALBUM DEI POTTERY AD APRILE E DUE DATE ITALIANE A MAGGIO. IL PRIMO SINGOLO è “TEXAS DRUMS PT I & II”

E’ già da un po’ di tempo che stiamo seguendo i Pottery, interessante band art-rock canadese.

Dopo l’EP d’esordio, chiamato semplicemente “No. 1” e pubblicato lo scorso anno, il gruppo di Montreal annuncia oggi anche l’arrivo del suo primo lavoro sulla lunga distanza, “Welcome To Bobby’s Motel”, la cui uscita è prevista per il prossimo 10 aprile via Partisan Records.

Registrato al Break Glass di Montreal, lo studio di proprietà di Jace Lasek dei Besnard Lakes, il disco è stato prodotto dal noto Jonathan Schenke (Parquet Courts, Snail Mail) e dimostra come i Pottery abbiano lavorato su una gamma sonora ancora più ampia rispetto a quella già abbondante del loro primo EP.

Il primo assaggio, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto, si chiama “Texas Drums Pt I & II” e ci fa venire voglia di muovere il piede.

Le novità per questi ragazzi canadesi non finiscono qui perché in primavera arriveranno in Europa a presentare questo loro debutto sulla lunga distanza: il loro tour passerà anche per l’Italia nel mese di maggio con due date previste per venerdì 29 al Circolo Ohibò di Milano e per sabato 30 alla Limonaia di Fucecchio (FI).

I biglietti per il live-show lombardo, che costano 15 €, si possono trovare su ‘Ticketmaster.it’ e ‘Ticketone.it’, mentre quello toscano sarà a ingresso libero.

‘Welcome To Bobby’s Motel’ Tracklist:

1. Welcome to Bobby’s Motel

2. Hot Heater

3. Under The Wires

4. Bobby’s Forecast

5. Down In The Dumps

6. Reflection

7. Texas Drums Pt I & II

8. NY Inn

9. What’s In Fashion?

10. Take Your Time

11. Hot Like Jungle