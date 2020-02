THE WHITE STRIPES: RICCA RISTAMPA DI “DE STIJL” IN ARRIVO CON INEDITI, B-SIDE E RARITà

Il secondo album dei White Stripes, “De Stijl”, celebra il suo 20 ° anniversario nel 2020 (usciva infatti il 20 giugno del 2020). Per celebrare l’occasione, la Third Man Records di Jack White ha annunciato una speciale uscita solo in vinile con demo inediti, b-side e registrazioni dal vivo dell’epoca.

Attenzione perché tutte queste belle cose pensate per il 20 ° anniversario di “De Stijl” saranno disponibili esclusivamente tramite il servizio di abbonamento Vault stipulato con la Third Man Records.

Il doppio LP contiene fino a 30 canzoni mai ascoltate prima: demo originali, con molte delle tracce che contengono testi alternativi e inutilizzati. Inoltre anche cover inedite di “You’re Right, I’m Wrong” dei Thee Headcoats e “I Just Don’t Know What to Do With Myself”, registrata presso Corduroy Recording Studio a Melbourne, in Australia, nell’autunno 2000.

Il secondo vinile cattura lo spettacolo di Capodanno 2001 dei White Stripes al Magic Stick di Detroit. Le 17 canzoni vedono le uniche cover conosciute della band di “Let There Be Rock” e “Dog Eat Dog” degli AC/DC con Chris McInnis al basso. La registrazione dal vivo termina con una cover di “After Hours” dei Velvet Underground cantata da Meg White. L’intero set è stato rimasterizzato in alta qualità direttamente dal nastro originale.

Il pacchetto per il 20 ° anniversario include anche fotografie, volantini, poster, testi scritti a mano e altri cimeli della band.

Photo: Michael Morel from Barcelona, Spain; modified by anetode [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons