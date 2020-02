THE KILLERS IN EUROPA: C’è ANCHE LA DATA ITALIANA

La band capitanata da Brandon Flowers arriva in Italia per un’unica data il 12 luglio 2020 al Milano Summer Festival.

Biglietti in vendita da venerdì 14 febbraio ore 10.00

Prevendita esclusiva per gli iscritti a My Live Nation da giovedì 13 ore 10.00

Mentre sono ancora al lavoro in studio per completare il nuovo attesissimo album “Imploding The Mirage”, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi, The Killers annunciano nuove tappe del loro tour europeo, fra le quali una al Milano Summer Festival per l’unico concerto in Italia, domenica 12 luglio 2020 all’Ippodromo SNAI Sansiro.

I biglietti sono in vendita a partire da venerdì 14 febbraio ore 10.00, preceduti da un’esclusiva prevendita per gli iscritti a My Live Nation che potranno acquistarli già a partire dalla stessa ora di giovedì 13 (circuiti Ticketone online e sul territorio e Ticketmaster solo online).