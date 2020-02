ENTER SHIKARI: NUOVO ALBUM E NUOVO SINGOLO!

La rock band inglese Enter Shikari ha annunciato l’uscita del nuovo album “Nothing Is True & Everything Is Possible” prevista per il 17 aprile via So Recordings. In contemporanea, la band ha pubblicato il primo singolo estratto “{ The Dreamers Hotel }” disponibile ora su tutte le piattaforme.

L’album, prodotto dal visionario frontman Rou Reynolds, conferma ancora una volta l’unicità degli Enter Shikari – attivi ormai da 13 anni – e rappresenta la colonna sonora di un nuovo decennio, con una intensa analisi sociale. “Nothing Is True & Everything Is Possible” guida l’ascoltatore dal pop più puro, passando per la rabbia del punk-rock fino ad arrivare ad una magistrale composizione orchestrale. I brani “Waltzing Off The Face Of The Earth” (I. Crescendo) e (II. Plangevole) descrivono la follia della vita moderna: “you can’t trust your own eyes, and you only hear lies, our future’s been denied and there’s nowhere to hide now that nothing is true and everything is possible”.

L’ispirazione della composizione dell’album risale alla realizzazione del loro libro “Dear Future Historians” che racconta la storia della band dal punto di vista creativo. Reynolds commenta: “Ripercorrendo tutto ciò che abbiamo realizzato negli anni, ci ha dato una miglior prospettiva futura e una maggiore confidenza in ciò che facciamo. Di cosa siamo capaci? Cosa è possibile? Queste domande fanno ormai parte del nostro DNA in quanto band. Ora però riflettiamo una società dove le possibilità stesse sono passate da un concetto puramente ottimistico a qualcosa di spaventoso”.

Rou Reynolds non è solo un artista innovativo ma anche un produttore, compositore, autore e attivista che ha passato la gran parte degli anni passati come portavoce delle diverse associazioni per la salute mentale, in particolar modo dopo i problemi che l’artista stesso ha riscontrato con l’uscita del loro acclamato album “The Spark” nel 2017.

L’ultimo decennio ha visto gli Enter Shikari crescere di anno in anno, una carriera piuttosto unica che li ha portati per ben 4 volte nella top 10 di album, milioni di stream, incredibili tour mondiali (recentemente in Russia e due in America) insieme a diversi premi come ad esempio “Best British Band” da Rocksound e “Miglior Album” da Kerrang!.

Tracklist:

1.The Great Unknown

2.Crossing The Rubicon

3. { The Dreamers Hotel }

4. Waltzing off the Face of the Earth (I. Crescendo)

5. modern living…

6. apocoholics anonymous (main theme in B minor)

7. the pressure’s on

8. Reprise 3

9. T.I.N.A

10.Elegy For Extinction

11. Marionettes (I. The Discovery of Strings)

12. Marionettes (II. The Ascent)

13. satellites

14. the king

15. Waltzing off the Face of the Earth (II. Piangevole)