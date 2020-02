TIM BURGESS DEI CHARLATANS LANCIA IL NUOVO SINGOLO PER L’ALBUM COME SOLISTA

Tim Burgess (The Charlatans) annuncia oggi il nuovo album solista (il quarto) “I Love The New Sky” in uscita il 22 maggio su Bella Union. Oggi Tim condivide anche il video diabolicamente brillante per “Empathy For The Devil”.

A quanto dicono le note stampa, Tim Burgess evocherà un sound elettrizzante e pieno di vita con il nuovo album “I Love The New Sky”. Frontman, cantante, capo di un’etichetta, DJ e autore, Tim è stato una presenza fondamentale in numerosi album nel corso degli anni, portando sempre entusiasmo, positività e molteplici influenze, che insieme illuminano il cammino di coloro che lo portano nel cuore.

Ecco la tracklist:

1. Empathy For The Devil

2. Sweetheart Mercury

3. Comme D’Habitude

4. Sweet Old Sorry Me

5. Warhol Me

6. Lucky Creatures

7. The Mall

8. Timothy

9. Only Took A Year

10. I Got This

11. Undertow

12. Laurie

Photocredit: Cat Stevens