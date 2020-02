TRACK: THE SERVIETTES I Want Nothing To Do With You

C’è il polistrumentista Dan Clarke dietro al progetto The Serviettes, già sulla scena dal 2015.

I Want Nothing To Do With You by The Serviettes

Nemmeno il tempo di prendere fiato dall’EP “Phantasmagoria” dello scorso Settembre, dove si erano messe in mostra capacità di svolazzare etereo e pulsante, ed ecco che il Nostro piazza una spallata ruvida e noise con questa “I Want Nothing To Do With You”, pacificamente ispirata da gente come The Black Keys o Black Rebel Motorcycle Club, per dirne due.

Non male, e vediamo se la passione del buon Dan verrà ripagata…