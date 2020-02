HARKIN: UNA DATA A MARZO E IL PRIMO ALBUM AD APRILE. IL NUOVO SINGOLO è “NOTHING THE NIGHT CAN’T CHANGE”

Harkin la conosciamo fin dai tempi in cui faceva parte degli Sky Larkin, autori di tre ottimi album.

Il gruppo di Leeds è ormai in pausa dal 2013, ma i suoi componenti sono rimasti attivi con vari progetti: la frontwoman e chitarrista, per esempio, è diventata touring member di eccellenti band e artisti come Sleater Kinney, Wild Beasts, Flock Of Dimes, Kurt Vile & Courtney Barnett.

Solo ora la ritroviamo con il suo nuovo progetto solista e un omonimo primo album in arrivo il prossimo 24 aprile, che uscirà per la Hand Mirror, la sua etichetta personale che ha appena creato insieme alla sua parter Kate Leah Hewett.

Il suo LP d’esordio è stato scritto on the road, in un cottage nel Peak District e nello stato di New York ed è stato registrato in appena sedici giorni, durante i suoi giorni liberi dagli impegni lavorativi.

Il primo singolo, che potete ascoltare nel player Souncloud qui sotto, si chiama “Nothing The Night Can’t Change” e vede la partecipazione di Stella Mozgawa (Warpaint) e di Jenn Wasner (Wye Oak, Bon Iver).

La Harkin, inoltre, suonerà sabato 14 marzo al Circolo Della Musica di Rivoli (TO), dove aprirà il concerto di Torres.

“Harkin” Tracklist:

1. Mist On Glass

2. Nothing The Night Can’t Change

3. Decade

4. Up To Speed

5. Bristling

6. Dial It In

7. Red Virginia Creeper

8. Sun Stay With Me

9. New France

10. Charm and Tedium

Photo Credit: Tomm Roeschlein