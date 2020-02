GANG OF FOUR: IN ARRIVO UN EP REGISTRATO PRIMA DELLA MORTE DI ANDY GILL

I Gang of Four hanno annunciato “This Heaven Gives Me Migraines”, un nuovo EP che include le registrazioni che Andy Gill ha realizzato prima di morire. L’EP include ri-registrazioni di tre brani della band: “Natural’s Not in It” (1979), “The Dying Rays” (2015) e “Toreador” (2019). Ha anche due intermezzi parlati da Gill.

L’EP “This Heaven Gives Me Migraines” uscirà il 26 febbraio. John “Gaoler” Sterry ha dichiarato: “Questa raccolta di canzoni è stata registrata poco prima della morte di Andy ed era sua intenzione farla uscire, per rappresentare il modo in cui le abbiamo suonate in tour, alla fine dell’anno scorso. Tutte e tre le canzoni sono state registrate nello studio di casa di Andy, a Londra.”

La moglie di Andy Gill, Catherin Mayer, ha aggiunto: “Dall’ospedale, Andy ha continuato a dare note finali su mix della musica che non vedeva l’ora di pubblicare. Dalla sua morte, ho lavorato con la band per soddisfare la sua visione. L’unica modifica che abbiamo apportato è quella di includere nell’EP due brevi registrazioni parlate di Andy.”

Andy Gill è morto il 1° febbraio all’età di 64 anni.