I RINGO DEATHSTARR ANNUNCIANO IL NUOVO OMONIMO ALBUM. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO.

I pionieri shoegaze texani Ringo Deathstarr annunciano il sesto, omonimo, album in studio che uscirà il 27 marzo su etichetta Club AC30 e The Reverberation Appreciation Society.

“Ringo Deathstarr” arriva 5 anni dopo il precedente “Pure Mood” ed è stato registrato nei mesi in cui il cantante e chitarrista Elliot Frazer è diventato padre:

Questo nuovo disco è nato dopo essere diventato padre e non avevo idea di come sarebbe stato, ero un papà a casa durante il giorno e lavoravo di notte! Sono finiti i giorni in cui armeggiavo per ore con melodie e ci è voluto più tempo a livello personale.

Ascolta il primo singolo “God Help The Ones You Love”:

“Ringo Deathstarr” tracklist:

Nagoya

God Help The Ones You Love

Gazin

Once Upon A Freak

Disease

Just Like You

In Your Arms

Heaven Obscured

Lazy Lane

The Same Again

Be Love

I Dont Want To Lose This

Cotton Candy Clouds