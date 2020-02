I SURFER BLOOD ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM E SVELANO IL PRIMO SINGOLO

I Surfer Blood sono tornati con i dettagli del loro nuovo album “Carefree Theater”, oltre a condividere il singolo principale “Parkland (Into the Silence)”, dedicato agli studenti della scuola di Parkland e alla sparatoria che ci fu nel 2018.

Il cantante John Paul Pitts dice: “Il 14 febbraio 2018 stavo correndo sul tapis roulant in palestra con le notizie via cavo in background sul video. Ero appena tornato in Florida e stavo disperatamente cercando un motivo per sentirmi bene. Fu allora che vidi la notizia. C’era stata una sparatoria in una scuola superiore, a quaranta minuti a sud dalla mia città natale. Il mio cuore soffriva per le vittime e le loro famiglie, ma come tanti americani, mi sono rassegnato a questo particolare tipo di tragedia. Non sono orgoglioso del mio cinismo, ma è una insensibilità che sviluppi quando vivi in ​​un paese in cui questo è un evento settimanale.”

Pitts aggiunge: “Nei giorni e nelle settimane seguenti, ho osservato da vicino gli eventi. Questi ragazzi delle scuole superiori stavano spostando il discorso, rifiutavano di essere indifesi, rifiutavano di soccombere alla disperazione. Anche se non abbiamo visto alcun cambio di legislazione significativo, questi studenti sono stati in grado di spostare la conversazione verso nuovi territori. Non avrei mai pensato di vedere la gente reagire all’epidemia della violenza armata in negli Stati Uniti, ma ora sembra che sia sulla punta della lingua di tanti e se c’è così tanta consapevolezza, beh è dovuta alla capacità di recupero e all’ottimismo di questi ragazzi. Questa canzone è una testimonianza del loro coraggio. Sono davvero fonte di ispirazione e prova vivente che tutto può essere superato.”

Ecco la tracklist di un disco atteso per il 1 maggio via Kanine Records.

Dessert Island

Karen

Carefree Theatre

Parkland (Into the Silence)

In the Tempest’s Eye

In My Mind

Unconditional

Summer Trope

Uneasy Rider

Dewar

Rose Bowl

Photo Credit: Victoria Sanders