JOAN AS POLICE WOMAN: DATE ITALIANE IN ARRIVO, COSì COME IL SECONDO ALBUM DI COVER

JOAN AS POLICE WOMAN: DATE ITALIANE IN ARRIVO, COSì COME IL SECONDO ALBUM DI COVER

La cantautrice di Brooklyn Joan As Police Woman ritorna con il nuovo album “Cover Two”, in uscita l’1 maggio su Sweet Police / PIAS.

Si tratta del secondo album in cui Joan rivisiterà dei brani di altri artisti e, ancora una volta, le sue scelte sono interessanti e sorprendenti.

“Cover Two” Tracklist:

1.Kiss (Prince)

2.Spread (Outkast)

3.Under Control (The Strokes)

4.Not The Way (Cass McCombs)

5.Keep Forgetting (Michael Macdonald)

6.Life’s What You Make It (Talk Talk)

7.Out of Time (Blur)

8.On The Beach (Neil Young)

9.There Are Worse Things I Could Do (Warren Casey and Jim Jacobs)

10.Running (Gil Scott-Heron)

Oltre ai dieci brani contenuti nell’album, i fan che preordineranno l’album dal sito ufficiale dell’artista riceveranno anche la personalissima versione di Joan del celebre brano di Michael Jackson “Billie Jean”.

Ricordiamo che si stanno avvicinando anche le date italiane. Sul palco, insieme a Joan As Police Woman, Parker Kindred (batteria) e Jacob Silver (basso)

mercoledì 20 maggio PORDENONE – CAPITOL

giovedì 21 maggio MILANO – SANTERIA SOCIAL CLUB

venerdì 22 maggio ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

sabato 23 maggio FIRENZE – TEATRO PUCCINI