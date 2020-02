TERZO ALBUM DEGLI HOCKEY DAD A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “ITCH”

Poche settimane fa vi abbiamo annunciato l’arrivo degli Hockey Dad in Italia, previsto per mercoledì 13 maggio allo Spazio Ligera di Milano, ma oggi arrivano altre novità da parte del gruppo del New South Wales.

La band surf-rock australiana, infatti, ha annunciato la pubblicazione del suo terzo album, “Brain Candy”, in arrivo il prossimo 29 maggio via Kanine Records a distanza di oltre due anni dal precedente, “Blend Inn”.

Il nuovo disco è stato registrato ai Robert Lang Studios di Seattle insieme al noto produttore John Goodmanson (Los Campesinos!, Bikini Kill, Blonde Redhead, Nada Surf)

Il primo singolo estratto si chiama “Itch” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Laban Pheidias (Justin Bieber, Warpaint, Justin Timberlake).

“Brain Candy” Tracklist:

1. In This State

2. I Missed Out

3. Milk In The Sun

4. Good Eye

5. Germophobe

6. Itch

7. Heavy Assault

8. Nestle Down

9. Tell Me What You Want

10. Dole Brother

11. Keg

12. Reno

13. Looking Forward To The Change

Photo Credit: Bender (CC BY-SA 2.0)