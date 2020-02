MARK LANEGAN ANNUNCIA “STRAIGHT SONGS OF SORROW”: NUOVO ALBUM E NUOVO SINGOLO

Dopo il successo di “Somebody’s Knocking” dello scorso anno, Mark Lanegan annuncia l’uscita del suo nuovo album solista “Straight Songs Of Sorrow” prevista per l’8 maggio su Heavenly Recordings [PIAS]. Prodotto da Alain Johannes, l’album vede la partecipazione di numerosi ospiti fra cui Greg Dulli, Warren Ellis, John Paul Jones, Ed Harcourt, Adrian Utley, Mark Morton (Lamb Of God). Lanegan condivide anche il brano “Skeleton Key”.

Questi 15 nuovi brani sono ispirati ad una storia: la storia della sua vita, raccontata da lui stesso nella sua nuova autobiografia “Sings Backwards And Weep”.

Il libro è brutale, una lettura snervante, grazie al candore spietato di Lanegan nel raccontare un viaggio che parte da un’adolescenza travagliata nella zona orientale dello stato di Washington, attraversa la vita macchiata di droghe della Seattle dei ’90, arrivando ad un’improbabile salvezza all’inizio del 21esimo secolo. Ci sono morte e tragedie, ma allo stesso tempo umorismo e speranza, grazie alla tenacia di Lanegan anche nei momenti più negativi.

“Scrivendo questo libro, non sono arrivato alla catarsi,” ride. “Tutto ciò che ho avuto è stato un vaso di Pandora pieno di dolore e miseria. Sono entrato e mi sono ricordato la merda che ho messo via 20 anni fa. Ma ho iniziato a scrivere questo album nel momento in cui ho chiuso e ho realizzato che c’erano sentimenti profondi perchè erano tutti collegati ai ricordi di questo libro. È stato un sollievo tornare all’improvviso alla musica. Poi ho capito che era il regalo del libro: questi brani. Sono davvero orgoglioso di questo album.”

Tracklist:

1. I Wouldn’t Want To Say

2. Apples From A Tree

3. This Game Of Love

4. Ketamine

5. Bleed All Over

6. Churchbells, Ghosts

7. Internal Hourglass Discussion

8. Stockholm City Blues

9. Skeleton Key

10. Daylight In The Nocturnal House

11. Ballad of the Dying Rover

12. Hanging On (For DRC)

14. At Zero Below

15. Eden Lost And Found

Photo: Trevis Keller