PIZZAGIRL SVELA IL NUOVO BRANO: ASCOLTA “CAPE CANAVERAL”

Si rivede Pizzagirl che propone la sua prima nuova musica dall’album “First Timer” dell’anno scorso.

Abbiamo parlato spesso di Liam Brown nella rubrica Brand New, ma ora è tempo di trasferirlo nella colonna Media.

Chiama tutti i raccolta così l’artista, scusansosi per il periodo di silenzio: “Sorry for not replying to ur last message just been having my beauty sleep for acoupla months 🙂 I know it’s been awhile but there’s a lil party in cape canaveral I heard about! I’d love to see you there if you’re still interested ? speaksoon xx.”