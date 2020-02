SPECTOR: GLI ULTIMI BRANI SARANNO RACCHIUSI NELL’USCITA “NON-FICTION”

Ottime notizie per i fan degli Spector. I loro ultimi brani, usciti dopo l’album del 2015 “Moth Boys”, saranno racchiusi in una pubblicazione chiamata “Non-Fiction”. La cosa è interessante perché gli EP e i singoli, al momento, erano disponibili solo in formato digitale.

L’album, atteso per il 29 aprile, avrà questa tracklist:

1. Untitled in D

2. Fine Not Fine

3. Local International

4. Wild Guess

5. Even When You Pass My Way

6. Love Will Do Your Head Right In

7. Tenner

8. Zone Two

9. Half Life

10. I Won’t Wait

11. Simplicity

12. When Did We Get So Normal?

13. Bryndon 2 (Vinyl Exclusive)