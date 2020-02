THE LOVELY EGGS: NUOVO ALBUM AD APRILE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “THIS DECISION”

Dopo “This Is Eggland” (2018), The Lovely Eggs stanno per fare il loro ritorno con un nuovo LP, “I Am Moron”, che uscirà il prossimo 3 aprile per la loro etichetta, la Egg Records.

La band psych-rock inglese lo ha registrato a Lancaster tra casa loro e il Musicians Co-Op: proprio mentre The Lovely Eggs stavano registrando il nuovo disco, questo posto ha rischiato di chiudere e il gruppo si è dovuto fermare per combattere per evitare la fine di questo studio.

Come il precedente, anche questo nuovo LP è stato co-prodotto e mixato da Dave Fridmann (The Flaming Lips, MGMT, Tame Impala).

Il nuovo singolo si chiama “This Decision” e qui sotto potete vedere il relativo video prodotto e diretto da Callum Scott-Dyson.

“I Am Moron” Tracklist:

1. Long Stem Carnations

2. You Can Go Now

3. This Decision

4. You’ve Got The Ball

5. Bear Pit

6. I Wanna

7. Eyes

8. The Mothership

9. Insect Repellent

10. The Digital Hair

11. Still Second Rate

12. New Dawn