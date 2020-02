SPARKS: ANNUNCIO ALBUM E NUOVO SINGOLO

Gli Sparks, Ron e Russell Mael, pubblicano il brano “Self-Effacing” estratto dal nuovo album “A Steady Drip, Drip, Drip” in uscita il 15 maggio su BMG, nel quale i due pioneri del pop presentano ancora una volta le loro singolari avventure musicali.

Ecco la tracklist del ventiquattresimo album del duo, che ha iniziato la sua carriera nel lontano 1972:

01. All That

02. I’m Toast

03. Lawnmower

04. Sainthood Is Not In Your Future

05. Pacific Standard Time

06. Stravinsky’s Only Hit

07. Left Out In The Cold

08. Self-Effacing

09. One For The Ages

10. Onomato Pia

11. iPhone

12. The Existential Threat

13. Nothing Travel Faster Than The Speed Of Light

14. Please Don’t Fuck Up My World