NUOVO ALBUM PER WESLEY GONZALES. GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “CHANGE”

Probabilmente vi ricorderete di Wesley Gonzales, il frontman e chitarrista dei Let’s Wrestle, scioltisi nel 2015, dopo aver pubblicato tre LP.

Ebbene il musicista londinese ha intrapreso una carriera solista e, a distanza di tre anni dal suo primo album, “Excellent Musician”, sta per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Appalling Human”, in arrivo il prossimo 12 giugno via Moshi Moshi Records.

Qui il ventinovenne inglese ha abbandonato la chitarra e ha invece usato numerosi synth e le canzoni, che sono state mixate da James Greenwood (Ghost Culture, Daniel Avery, Kelly Lee Owens), sono pronte per essere usate sui dancefloor dei club.

Il primo singolo si chiama “Change” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Danny Nellis.

“Appalling Human” Tracklist:

1. Tell Me Something

2. Wind Your Neck In

3. Friend At First

4. A Fault In Your Design

5. Change

6. Come Through & See Me

7. Girl, You’re My Family Now

8. Used To Love You

9. Fault Of The Family

10. The Mice

11. If I’m Sad

12. Did You Get What You Paid For?

Photo Credit: Holly Whitaker