QUANDO MUSICA E MALATTIA VANNO A BRACCETTO: UNA COLONNA SONORA “MALATA”

La musica e la malattia. Un legame che non funziona solo come “medicina”, perché sulle proprietà curative e lenitive della musica (almeno per l’animo), beh, credo non ci siano dubbi, ma anche un tema, quello della malattia appunto, che spesso ritorna nella canzoni (che poi sia una febbre o un malessere dovuto a virus, a cuori spezzati o altro, beh, questo è tutto da valutare…).

Con il Coronavirus sulla bocca di tutti ci sono venuti in mente alcuni brani…

MAO E LA RIVOLUZIONE – FEBBRE

“Sono felice di aver provato cosa vuol dire avere febbre…”

PAOLO BENVEGNU’ – LA PESTE

“Se consideri la peste come liberazione…”

LITFIBA – FEBBRE

“Febbre, No, non posso stare qui, Ferma la mia sete, Bevi la mia, la mia, bevi la mia febbre…”

AFTERHOURS – E’ SOLO FEBBRE

“È solo febbre non si lamenta, Bambino genio qualcosa inventa, Noi l’ameremo finchè cadrà, Perciò dio voglia, Ci piacerà…”

BLUVERTIGO – LA CRISI

“So che rimarrò un po’ assente da scuola, E forse non andrei nemmeno al lavoro…”

TIMORIA – FEBBRE

“Febbre, Corre tra le dita la mia febbre, Amico mio, Dimmi perche?”

BRUCE SPRINGSTEEN – THE FEVER

“It’s the fever, oh I’ve got the fever, Nothing that a po’ boy can do...”

THE BLACK KEYS – FEVER

“Fever cuz I’m breaking, Fever got me aching, Fever, why don’t you explain? Break it down again”

OASIS – (I GOT) THE FEVER

“‘Cause I got the fever, Yeah I got the fever, ‘Cause I got the fever…”

FRANCO BATTIATO – LA CURA

“E guarirai da tutte le malattie, Perché sei un essere speciale, Ed io, avrò cura di te…”