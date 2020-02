TRACK: JAH WOBBLE FEAT. MARK STEWART

Mark Stewart (The Pop Group) e il carismatico Jah Wobble, bassista dei PIL, hanno inciso un brano che potrebbe essere l’inizio di una collaborazione culminante con la formazione di un nuovo supergruppo post-punk per eccellenza. Il brano è intitolato “A Very British Coup” e vede la partecipazione di Richard Dudanski alla batteria e Keith Levene alla chitarra, entrambi compagni di avventura di Jah nei Public Image Limited. Come affermato da Stewart, nel brano non viene mai menzionata la parola “Brexit” ma questo non toglie che l’argomento che ha spaccato Albione in due, sia l’anima di questa canzone.



Registrato con Martin “Youth” Glover (Killing Joke, the Orb) il brano ha un’energia particolare e moderna, un suono tipicamente British con i veterani che, a giudicare dal video, sembrano perfettamente a loro agio, suonando i rispettivi strumenti con classe ed originalità. Vecchietti? Neppure per sogno! Speriamo non abbandonino l’idea perché di artisti così non possiamo fare a meno!