ALTRO AMBIZIOSO PROGETTO PER I MAGNETIC FIELDS: NUOVO ALBUM IN ARRIVO, ECCO IL SINGOLO

Sono ormai passati più di 20 anni da quando i Magnetic Fields di Stephin Merritt hanno pubblicato il capolavoro “69 Love Songs”. Oggi Merritt e il suo gruppo hanno annunciato un altro grande progetto: un EP quintuplo composto solo da canzoni brevi. Questa primavera, i Magnetic Fields rilasceranno “Quickies” (atteso il 15 maggio), un nuovo cofanetto che includerà 28 nuove canzoni di Stephin Merritt distribuite su cinque EP. Tutte le canzoni dureranno meno di tre minuti.

Come riporta Pitchfork, Merritt ha registrato “Quickies” con tutti i suoi compagni di band di lunga data – Sam Davol, Claudia Gonson, Shirley Simms, John Woo – così come con i collaboratori regolari Daniel Handler, Chris Ewen e Pinky Weitzman.

Il primo singolo è “The Day The Politicians Died”.

Merritt afferma: “Ho letto molte storie molto brevi e mi è piaciuto scrivere ‘101 Two-Letter Words’, il libro di poesie sulle parole più brevi che puoi usare in Scrabble. E ho ascoltato molta musica con del clavicembalo barocco francese. Ho pensato a uno strumento alla volta, ho suonato per circa un minuto e poi mi sono fermato, ho pensato a narrazioni lunghe solo poche righe. Inoltre, avevo usato molti piccoli quaderni, quindi quando raggiungevo la fine della pagina, in realtà avevo fatto davvero ben poco. Ora, che sto lavorando a un altro album, mi sto imponendo una regola per avere dei quaderni di grandi dimensioni in modo da non fare ‘Quickies’ due volte di seguito.”

Ecco la tracklist:

01 “Castles of America”

02 “The Biggest Tits in History”

03 “The Day the Politicians Died”

04 “Castle Down a Dirt Road”

05 “Bathroom Quickie”

06 “My Stupid Boyfriend”

07 “Love Gone Wrong”

08 “Favorite Bar”

09 “Kill a Man a Week”

10 “Kraftwerk in a Blackout”

11 “When She Plays the Toy Piano”

12 “Death Pact (Let’s Make A)”

13 “I’ve Got a Date with Jesus”

14 “Come, Life, Shaker Life!”

15 “(I Want to Join A) Biker Gang”

16 “Rock ‘n’ Roll Guy”

17 “You’ve Got a Friend in Beelzebub”

18 “Let’s Get Drunk Again (And Get Divorced)”

19 “The Best Cup of Coffee in Tennessee”

20 “When the Brat Upstairs Got a Drum Kit”

21 “The Price You Pay”

22 “The Boy in the Corner”

23 “Song of the Ant”

24 “I Wish I Had Fangs and a Tail”

25 “Evil Rhythm”

26 “She Says Hello”

27 “The Little Robot Girl”

28 “I Wish I Were a Prostitute Again”