I BELLE AND SEBASTIAN SUONERANNO A NAPOLI IN GIUGNO

Il gruppo scozzese dei Belle and Sebastian torna in Italia per una serata imperdibile, un’unica data italiana che celebrerà i 25 anni della loro carriera. Appuntamento il 25 giugno all’Arena Flegrea di Napoli per Noisy Naples ’20.

L’ultimo capitolo discografico della band indie-pop è il pregevole “Days of the Bagnold Summer”, colonna sonora dell’omonimo film. Il disco è un biglietto di sola andata per tornare alle origini musicali del gruppo, dopo anni che l’avevano visto su binari poco esplorati precedentemente: tra sonorità tenui e atmosfere leggere, l’ultimo album dà più risalto a praterie strumentali che agli interventi vocali, il tutto esaltato dalle rivisitazioni di “Get Me Away From Here I’m Dying” e “I Know Where The Summer Goes”.

Biglietti: http://www.etes.it/sale/event/73151/belle%20and%20sebastian

Data Messa in Vendita: 27/02 alle 16:00 . Sia online che punti vendita

Circuiti: ETES / Ticketone

Prezzo: Titolo Unico 25 € inclusi diritti di prevendita