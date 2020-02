“MAKING A DOOR LESS OPEN” è IL TITOLO DEL NUOVO ALBUM DEI CAR SEAT HEADREST: C’è ANCHE IL NUOVO SINGOLO

“Making A Door Less Open”, è il titolo del nuovo album dei Car Seat Headrest, in uscita il 1 maggio su Matador Records. Oggi la band condivide “Can’t Cool Me Down” il nuovo singolo.

Scritto nel corso di quattro anni, “Making a Door Less Open”, a quanto dicono le note stampa, è il risultato di una fruttuosa collaborazione tra i Car Seat Headrest, guidati da Will Toledo e 1 Trait Danger, un progetto CSH elettronico formato dal batterista Andrew Katz e l’entità alternativa di Toledo, “Trait”. La band ha registrato l’album due volte: una volta con chitarre, batteria e basso, e la seconda in un ambiente MIDI utilizzando solo suoni sintetizzati. Durante il processo di mixing, i due approcci sono stati gradualmente combinati utilizzando elementi da entrambe le registrazioni e con l’aggiunta di sovraincisioni.

In questo modo “Making A Door Less Open” vede Toledo adottare nuovi metodi creativi nella scrittura e nella registrazione, dando enfasi ai brani singoli, ognuno con la propria energia speciale, al posto di cercare di creare una narrazione coerente in tutto l’album, come già fece in passato. Ne risulta il suo album più aperto e dinamico di sempre.

Ecco la tracklist:

1. Weightlifters

2. Can’t Cool Me Down

3. Hollywood

4. There Must Be More Than Blood

5. Hymn

6. Deadlines

7. Martin

8. What’s With You Lately

9. Life Worth Missing

10. Famous

credit: Carlos Cruz