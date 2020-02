THE DREAM SYNDICATE: “THE UNIVERSE INSIDE” è IL NUOVO ALBUM ANTICIPATO DA “THE REGULATOR”

The Dream Syndicate annunciano “The Universe Inside” il loro terzo album su ANTI- Records in uscita il 10 aprile. Il primo singolo estratto “The Regulator” con i suoi 20 minuti, fa subito effetto. Diretto da David Daglish, il video è un viaggio psichedelico nella città di New York, panoramico, sonnambulo e politico.

Ciò che troviamo in questo nuovo album, secondo le note stampa, sono la conoscenza della musica avantgarde europea di Dennis Duck, la passione per il prog anni ‘70 di Jason, l’esperienza di Mark Walton con i collettivi di musica Southern-fried, la fame di Chris Cacavas per la manipolazione dei suoni e l’amore di Wynn per l’electric jazz vintage. Questo album si sarebbe potuto chiamar “The Art of The Improvisers” – in una sola sessione la band ha registrato 80 minuti di paesaggi sonori senza pause. “Tutto quello che abbiamo aggiunto era aria,” afferma Wynn. Vale a dire, oltre a voce, corni e un tocco di percussioni – ogni strumento è stato registrato in presa diretta.

Ecco la tracklist:

The Regulator – 20:27

The Longing – 7:36

Apropos Of Nothing – 8:56

Dusting Off The Rust – 9:55

The Slowest Rendition – 10:58