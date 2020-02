TRACK: IRMA VEP

Irma Vep è il progetto di Edwin Stevens, musicista di stanza a Glasgow.

Il suo quarto LP, “Embarassed Landscapes”, arriverà il prossimo 3 aprile via Gringo Records: il nuovo disco è stato registrato proprio a Glasgow in appena due giorni insieme ai suoi frequenti collaboratori Ruari Maclean e Andrew Cheetham.

Il primo singolo si chiama “I Do What I Want” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto: il brano, nei suoi quasi sette minuti, è in continuo movimento e ci trasporta da momenti di gradevole indie-pop ad altri psichedelici, sempre strizzando un occhio alla melodia e non dimenticando mai la sua attitudine lo-fi. Un viaggio soddisfacente, di quelli da godere dal primo all’ultimo secondo.

NEW RELEASE TIME!! Absolutely delighted that our first 2020 release is the new @irmavepmate album EMBARRASSED LANDSCAPE. I love this record so much! It is out on 3rd April but you can pre-order vinyl, CD and digital now https://t.co/sWlXUgkCtw pic.twitter.com/GVWOj3krn0

— Gringo Records (@gringorecs) January 28, 2020