DALL’IMMINENTE COMPILATION PER RACCOGLIERE FONDI PER L’AUSTRALIA ECCO LA COVER DEI THE NATIONAL DI UN CLASSICO DEGLI INXS

DALL’IMMINENTE COMPILATION PER RACCOGLIERE FONDI PER L’AUSTRALIA ECCO LA COVER DEI THE NATIONAL DI UN CLASSICO DEGLI INXS

I National hanno pubblicato una cover degli INXS, “Never Tear Us Apart”, per aiutare a raccogliere fondi per le vittime degli incendi in Australia.

La canzone appare sull’album “Songs For Australia” – una raccolta in cui vari artisti australiani sono coverizzati da artisti tra cui The National, Kurt Vile, Damien Rice e Martha Wainwright.

I proventi della vendita dell’album, di cui prevista un’uscita digitale e fisica il 12 marzo, andranno ad aiutare l’intervento sul disastro ecologico e di vite umane causato dagli incendi boschivi che hanno spazzato il paese all’inizio di quest’anno.

Tracklist “Songs for Australia”

1. The National, “Never Tear Us Apart” (INXS)

2. Petit Biscuit, “Chateau” (Angus & Julia Stone)

3. Dermot Kennedy, “Resolution” (Matt Corby)

4. Dope Lemon, “Streets of Your Town” (The Go-Betweens)

5. Kurt Vile, “Stranger Than Kindness” (Nick Cave)

6. Joan As Police Woman, “Hearts a Mess” (Gotye)

7. Damien Rice, “Chandelier” (SIA)

8. Martha Wainwright, “The Ship Song” (Nick Cave)

9. Paul Kelly, “Native Born” (Archie Roach)

10. Dan Sultan, “Into My Arms” (Nick Cave)

11. Pomme, “Big Jet Plane” (Angus & Julia Stone)

12. Julia Stone, “Beds Are Burning” (Midnight Oil)

13. Sam Amidon, “Let Me Down Easy” (Gang of Youths)

La compilation è stata organizzata dalla musicista folk-pop australiana Julia Stone. Parlando con Rolling Stone del progetto, Stone ha affermato che il progetto è iniziato per far fronte a “un sentimento di tristezza e impotenza“.