DEEP PURPLE: A GIUGNO IL NUOVO ALBUM E DUE DATE ITALIANE TRA LUGLIO E OTTOBRE

I Deep Purple hanno annunciato la pubblicazione del loro ventunesimo album da studio, “Whoosh!”, in uscita il prossimo 12 giugno: il disco, che arriva a poco più di tre anni dal precedente, “Infinite”, sarà realizzato da earMUSIC.

Per la terza volta i Deep Purple hanno collaborato con il produttore Bob Ezrin, che ha invitato la band a Nashville per scrivere e registrare i brani. Insieme hanno creato l’album più versatile della loro collaborazione.

La band “si è aperta in tutte le direzioni” senza limitazioni, lasciando libera la propria creatività.

“Deep Purple is putting the Deep back into Purple”, è stato il motto scherzoso in studio dopo che le prime canzoni hanno subito chiarito che Ezrin e i Purple erano sulla strada giusta per creare un album che oltrepassasse i confini del tempo, esprimendo il loro risentimento per l’attuale situazione nel mondo e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Vi ricordiamo inoltre che lo storico gruppo hard-rock inglese suonerà due volte in Italia nel corso del 2020: prima lunedì 6 luglio al Bologna Sonic Park e in seguito lunedì 19 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

“Whoosh!” Tracklist:

1. Throw My Bones

2. Drop The Weapon

3. We’re All The Same In The Dark

4. Nothing At All

5. No Need To Shout

6. Step By Step

7. What the What

8. The Long Way Around

9. The Power of the Moon

10. Remission Possible

11. Man Alive

12. And The Address

13. Dancing In My Sleep

Photo Credit: Ben Wolf