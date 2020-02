QUARTO ALBUM PER JESS WILLIAMSON A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “WIND ON TIN”

Dopo il bellissimo terzo album, “Cosmic Wink” (leggi la recensione), uscito a maggio 2018, Jess Williamson sta per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Sorceress”, che vedrà la luce il prossimo 15 maggio via Mexican Summer.

Il nuovo LP è stato scritto a Los Angeles, dove la musicista folk-rock texana risiede già da qualche anno ed è stato registrato per la maggior parte ai Gary’s Electric di Brooklyn: gli ultimi ritocchi, invece, sono stati dati al Dandysounds, un home studio a Dripping Springs, Texas, in cui Jess aveva già lavorato per il suo album precedente.

Il primo singolo estratto dal nuovo disco si chiama “Wind On Tin” e qui sotto potete vedere il relativo video registrato e diretto da Eli Welbourne.

“Sorceress” Tracklist:

1. Smoke

2. As The Birds Are

3. Wind On Tin

4. Sorceress

5. Infinite Scroll

6. Loves Not Hard To Find

7. How Ya Lonesome

8. Rosaries At The Border

9. Ponies In Town

10. Harm None

11. Gulf Of Mexico