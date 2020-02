RUFUS WAINWRIGHT ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E SVELA IL SINGOLO “DAMSEL IN DISTRESS”

Si chiamerà “Unfollow The Rules” il nuovo album del talentuoso cantautore Rufus Wainwright, sarà disponibile a partire dal 24 aprile su BMG.

Il disco viene preceduto dal nuovo singolo “Damsel In Distress”.

“‘Damsel In Distress’ è in qualche modo un omaggio a Joni Mitchell”, dice Wainwirght, “in particolare la sua struttura. Io e mio marito adesso viviamo a Laurel Canyon. Io non conoscevo così bene la musica di Joni, ma Jörn ne era ossessionato e mi ha fatto immergere nella sua musica. Ci siamo anche usciti e adesso capisco perché sia una grande. Quindi è un po’ una canzone su Laurel Canyon, un po’ su una relazione che sto ancora cercando di accettare, ma soprattutto è il brano in cui perdo la verginità su Mitchell”.

Il nono album in studio di Wainwright, nonché il primo nuovo album pop dopo il 2012 è prodotto da Mitchell Froom (Crowded House, Paul McCartney, Richard Thompson, Suzanne Vega, Randy Newman).

“Vorrei che questo album rappresentasse tutti quegli aspetti della vita che mi hanno reso l’artista vissuto che sono oggi”, dice Wainwright. “Vorrei che per me fosse come per quegli artisti che nel secondo atto della loro carriera hanno prodotto i loro lavori migliori: Leonard Cohen ha realizzato THE FUTURE, Sinatra è diventato Sinatra a 40 anni, Paul Simon ha pubblicato GRACELAND. La musica pop non è solo questione di giro vita. Molti cantautori migliorano con gli anni. E io sono felice di essere vivo!”

Il disco ha già avuto un ottimo riscontro da alcuni amici, fan e colleghi di Wainwright. “Questa è musica pop di alto livello; sinfonica, sfacciatamente emotiva e audacemente agnostica nello stile”, dice Sting. Cyndi Lauper, invece, descrive l’album così: “Questo è il PET SOUNDS di Rufus. È un lavoro che tocca l’apice di tutti i precedenti. È davvero un bell’album, intelligente e accattivante”.

Ecco la tracklist:

ACT I

1. Trouble in Paradise

2. Damsel in Distress

3. Unfollow The Rules

4. You Ain’t Big

ACT II

5. Romantical Man

6. Peaceful Afternoon

7. Only The People That Love

8. This One’s For The Ladies (That Lunge)

ACT III

9. My Little You

10. Early Morning Madness

11. Hatred

12. Alone Time