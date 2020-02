JUSTIN YOUNG E TIMOTHY LANHAM DEI VACCINES LANCIANO IL PROGETTO HALLOWEENS: ALBUM IN ARRIVO

Justin Young (voce) e Timothy Lanham (tastiera) dei Vaccines hanno annunciato il loro album di debutto come Halloweens, “Morning Kiss At The Acropolis” (20 marzo via Super Easy), nel farlo hanno lanciato anche altri due nuovi brani, “My Baby Looks Good With Another” e “Rock Bottom Rock”, che seguono le precedenti “Hannah, I’m Amazing” e “Ur Kinda Man”.

Justin Young dice:”My Baby Looks Good With Another “è un cenno all’avidità di volere ciò che non volevamo quando lo avevamo e di desiderare ciò che probabilmente non è molto buono per noi più di ogni altra cosa. Una canzone sul sentirsi freddi e soli nel pieno dell’estate europea”.