BASEBALL GREGG: INSIEME AL LORO TERZO LP, “CALENDAR”, ARRIVA ANCHE UN LIBRO

Dopo aver raccolto, nel corso del 2019, dodici canzoni, con una nuova uscita ogni mese, i Baseball Gregg hanno pubblicato questo weekend il loro terzo LP, “Calendar”.

Insieme al loro nuovo album, realizzato in cassetta e vinile dalla deliziosa etichetta slovacca Z Tapes, arriva – via La Barberia Records – anche un libro che lo accompagna con parole, fotografie, poesie e disegni scritte da amici della band.

Ve lo facciamo raccontare direttamente dalle parole di Luca Lovisetto e Sam Regan:

“Nel 2019 abbiamo pubblicato una canzone al mese. Alcuni brani sono stati realizzati pochi

giorni prima dell’uscita, mentre altri esistevano già nel 2009. Ogni mese Eli Wengrin ha realizzato una copertina per ciascun singolo; noi abbiamo scritto un piccolo saggio di accompagnamento alla canzone. All’inizio del 2020 abbiamo chiesto ai nostri amici se avevano parole, fotografie, poesie o disegni che volevano condividere e che, in qualche modo, erano collegati a “Calendar”. Tutti i contributi sono stati compilati in questo libro.

Qualunque sia il senso di identità che proviamo oggi non è lo stesso di quello che sentivamo un anno fa; in un certo senso, siamo delle “persone nuove”. Durante la realizzazione dell’album degli XTC “Skylarking” , la Virgin Records disse ad Andy Partridge, il leader della band, che doveva registrare il disco con un produttore americano, nel tentativo di entrare nel mercato statunitense; alla fine Todd Rundgren fu assunto per il lavoro. Il disco è incredibile, ma la storia vuole che Andy e Todd si siano scornati durante l’intero processo di registrazione. I loro ego erano troppo grandi.

Oggi Andy odia l’album. Sostiene che Todd l’abbia rovinato completamente all’ultimo secondo “invertendo la polarità” del nastro, qualcosa che in pratica ha un effetto difficilmente rilevabile sulla qualità del suono. C’è una canzone in “Skylarking”, “A Man Who Sailed Around His Soul”. La canzone parla di un uomo che cerca di “trovarsi”, ma in realtà non trova nulla.

“Now he sits all alone

And it’s no place like home

It’s empty skin

A bag to keep life’s souvenirs in”

L’ego è una finzione. L’identità è una finzione. Non cercare di trovare te stesso, trova gli altri.”