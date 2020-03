I LEMON TWIGS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO. GUARDA IL VIDEO DI UN PRIMO ESTRATTO.

Brian e Michael D’Addario, fratelli di Long Island che si nascondono dietro il nome The Lemon Twigs annunciano la pubblicazione di un nuovo disco.

“Songs for the General Public”, che arriva 2 anni dopo il concept album “Go to School” (leggi la recensione) arriverà su 4AD il prossimo 1 maggio.

“The One” è il primo singolo estratto accompagnato da un video diretto da Michael Hili:

Questa la tracklist del disco:

01 Hell on Wheels

02 Live in Favor of Tomorrow

03 No One Holds You (Closer Than the One You Haven’t Met)

04 Fight

05 Somebody Loving You

06 Moon

07 The One

08 Only a Fool

09 Hog

10 Why Do Lovers Own Each Other?

11 Leather Together

12 Ashamed