NUOVO SINGOLO PER MAX BLOOM (YUCK): ASCOLTA “THINKING ‘BOUT YOU”

Max Bloom degli Yuck (fermi dal 2016) ha condiviso la nuova traccia “Thinking ‘Bout You”, che sarà presente nel suo prossimo debutto solista “Perfume”.

“Thinking ‘Bout You” arriva dopo i singoli dell’anno scorso “Call Me When It’s Over”, “Bottle” e “To Be Alone”, tutti presenti nell’imminente album, atteso il 24 aprile.

Bloom dice del brano: “Questa canzone parla di me, guardando indietro alla mia relazione, ma non ho rimpianti perché mi ha reso una persona più forte. Quando stavo scrivendo e registrando questo album, ero pesantemente influenzato dallo stoicismo. Una grande parte dello stoicismo consiste nel prendere le avversità che affronti e usarle a tuo vantaggio; nel caso di questa canzone, si trattava di prendere la negatività della mia relazione e trasformarla in qualcosa di positivo“.

Tracklist:

To Be Alone

Cold Hard Light

Call Me When It’s Over

Thinking ‘Bout You

Forever Now

Bottle

It’s Alright

Happy Alone – Into Eternity

Perfume

Will It Last A Lifetime?