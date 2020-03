GREG PUCIATO ANTICIPA IL SUO ALBUM SOLISTA CON IL SINGOLO “FIRE FOR WATER”.

Il carismatico frontman dei (disciolti, per ora) Dillinger Escape Plan, Greg Puciato (attivo con The Black Queen e Killer Be Killed), ha annunciato il suo album da solista intitolato “Child Soldier: Creator of God” in uscita la prossima estate.

Insieme all’annuncio è stato rilasciato il singolo “Fire For Water” nel quale il vocalist metal si è dilettato a suonare tutti gli strumenti del pezzo ad eccezione della batteria, lasciata alle bacchette di Chris Pennie, storico batterista dei Dillinger Escape Plan.

Puciato dice così in merito al singolo: “Ho iniziato a scrivere a maggio del 2019, per quello che pensavo sarebbe stato il prossimo album dei Black Queen, ma non è stato così. Quindi, proprio come con qualsiasi altra cosa nata dalla necessità, mi è sembrato giusto creare una casa per tutto ciò che faccio che non si adatti perfettamente a nessun altra cosa già in essere. I disadattati avevano bisogno di un posto dove andare. Questa canzone in particolare è uscita molto rapidamente. Immagino di essere io a reclamare e possedere la parte più abrasiva di me. L’intero album è, in un certo senso, una dichiarazione di proprietà molto estrema.”

Il singolo è stato prodotto da Nick Rowe (Vampire Weekend) e mixato da Steve Evetts (Dillinger Escape Plan, The Cure).

Photo By: Emil Goldberg / CC BY-SA