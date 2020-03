PAOLO BENVEGNU’: LA TOP 10 BRANI

Paolo Benvegnù è tornato da poco sulle scene con il singolo “Pietre” (antipasto dell’imminente album “Dell’Odio Dell’Innocenza” atteso il 6 marzo), che lo conferma non solo autore di razza ma ormai una delle più importanti e imprescindibili voci del panorama musicale italiano. Catalogarlo in un genere, in una nicchia appare francamente riduttivo. Qui non si tratta più di indie, rock, di una moderna forma di canzone d’autore: siamo davanti, prova dopo prova, a un artista sensibile e raffinato in grado, con le sue canzoni, di andare in profondità delle cose e di porsi quesiti significativi sulla vita, sull’umanità, sull’universo. E lo fa attraverso sonorità magnetiche e parole davvero mai banali, sin dai tempi in cui era frontman viscerale ed elegante assieme, dei mitici Scisma, gruppo tra i più originali e indimenticati degli anni ’90.

Non è mai stato Paolo un cantautore “da singoli”, non ci sono vere hit nel suo catalogo; i suoi album sono spesso degli autentici viaggi in cui perdersi e poi ritrovarsi, dove non è necessaria o preminente la presenza di un brano apripista. Invero è stato in grado di mantenere uno standard qualitativo quasi senza eguali, pertanto posso ben immaginare che vi siano tante “Top 10 brani” valide nel suo caso.

Io vado a mettere in fila – le posizioni sono piuttosto simboliche e facilmente intercambiabili – quelle che sono le canzoni che per me significano tanto, con una bonus track (concedetemela) nostalgica targata Scisma.

Ecco quindi la mia Top 10 brani di Paolo Benvegnù.

10 – GOODBYE PLANET HEART

2017, da “H3+”

Il mio corpo è un astronave

Ma sembra quasi una prigione

È come l’indulgenza la preveggenza

Non riconosce ciò che stato

Il creato e l’increato

Capire è un insolenza

Disobbedire alla disobbedienza

9 – MOSES

2011, da “Hermann”

Ma sotto i cieli immensi

C’è una terra da spartire

E infliggere le regole

Distruggere per costruire

Davanti ai cieli immensi che non puoi desiderare

Infliggi le tue regole

Distruggere per conquistare

8 – IL NEMICO

2008, da “Le labbra”

Non vedo più non sento

quest’ansia di arrivare

sul tuo ventre caldo

depositare il seme mentre mi sto uccidendo

ti ho visto immobile nel desiderio

senza nessun bisogno di tornare

e poi pregare per ricominciare

a costruire

7 – IL SENTIMENTO DELLE COSE

2004, da “Piccoli fragilissimi film”

Non riusciamo a considerare che le nuvole ci guardano e i mari ci controllano, le piante si difendono e i libri ci feriscono

perché manchiamo della necessaria dignità

6 – IL MARE VERTICALE

2004, da “Piccoli fragilissimi film”

Vivere per immaginare per percepire il solo senso che ha

Ma io lascio che le cose passino e si sfiorino

Perché non sono in grado di comprenderle

Essere deboli in un mare verticale

5 – SE QUESTO SONO IO

2017, da “H3+”

E se mi vedrai nel mare

Allora dovrai bere dalle mie mani

E abbandonarmi, sì, incosciente

Inafferrabile e seducente

E se ancora vuoi chiamarmi amore

E regalarmi un addio

Che ogni sogno sia il tuo

Che il tuo sogno sia il mio

4 – CERCHI NELL’ACQUA

2004, da “Piccoli fragilissimi film”

E fermarsi un istante per considerare

Che il respiro è un dettaglio che ci rende uguali

Come cerchi nell’acqua che non sanno nuotare

E si infrangono

Frantumare le distanze.

Superare le esistenze

E riconoscersi per creare

3 – HANNAH

2014, da “Earth Hotel”

Lasciati respirare in questa stanza vuota

Che si riempie della luce del mattino

E nei tuoi occhi aperti verticali verso l’orizzonte

Dove non c’è Paura, Miseria e Delusione

2 – AVANZATE, ASCOLTATE

2011, da “Hermann”

Anima, avanzate

Cogliete i fiori ed adornatevi

Tingetevi le labbra

Così che possa riconoscervi

E sussurrate al vento il vero amore

Che i figli possano abbracciare i padri

E tornare a vivere

E a scegliere

1 – OLOVISIONE IN PARTE TERZA

2017, da “H3+”

Se tu sei

Allora sono anch’io

Allora tutto è stato

Ma non ti fa sorridere il passato

La timidezza

L’ineguagliabile bellezza

La giovinezza Ma quando riusciremo a sfiorarci

Sarà l’incanto dell’amore a illuminarci

BONUS TRACK#1 – IO E IL MIO AMORE

2010, da “Dissolution”

Ne ho già visti come te stare in silenzio assenti fucilare gli innocenti e i propri comandanti, perché l’uomo prega Dio ma preferisce Giuda e muore senza vivere.

Solo io e il mio amore

BONUS TRACK#2 – L’UNIVERSO

1999, da “Armstrong” degli Scisma

L’universo

è stralci di rivista in alba livida

nel vento freddo

e schiudersi in sogno

l’universo è come sentire che chiami