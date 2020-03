SONIC BOOM SI SVEGLIA DAL LETARGO DISCOGRAFICO: NUOVO ALBUM IN ARRIVO, ORA IL SINGOLO!

Ehi chi si rivede! Sempre un piacere ritrovare il mitico Sonic Boom (Peter Kember), che sta tornando con il suo primo album da solista dopo un bel po’ di anni. Chiamato “All Things Being Equal”, il disco uscirà il 5 giugno via Carpark Records. “Just Imagine” è il primo assaggio.

Decisamente attivo negli anni ’90 con i suoi progetti Spectrum ed Experimental Audio Research (oltre a un paio di album come solista), Kember ha ultimamente lavorato molto come musicista e sopratutto come produttore per gente come MGMT, Beach House e Panda Bear.

Secondo un comunicato stampa, i testi dell’album “sottolineano il ruolo dell’umanità nella sopravvivenza e nella continuazione del nostro pianeta in questo momento critico“.

Tracklist:

1. Just Imagine

2. Just a Little Piece of Me

3. Things Like This (A Little Bit Deeper)

4. Spinning Coins and Wishing on Clovers

5. My Echo, My Shadow and Me

6. On a Summer’s Day

7. The Way That You Live

8. Tawkin Tekno

9. I Can See Light Bend

10. I Feel a Change Coming On